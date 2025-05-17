CHP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak

CHP, Sosyalist Enternasyonal Toplantısına Ev Sahipliği Yapacak
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in liderliğinde İstanbul'da düzenlenecek toplantılar, kadın hakları ve sosyal adalet gibi konuları ele alacak. 81 ülkeden 89 partinin katılacağı Sosyalist Enternasyonal toplantıları 21-25 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 81 ülkeden 89 partinin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal toplantısına İstanbul'da ev sahipliği yapacak.

CHP, İstanbul'da düzenlenecek olan Kadın Sosyalist Enternasyonali ve Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantılarına ev sahipliği yapacak. Beş gün sürecek toplantılar, 21 Mayıs'ta Kadın Sosyalist Enternasyonal Toplantısı ile başlayacak. 21 ve 22 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek oturumlarda sırasıyla kadın hakları, sosyal adaletin güvence altına alınması, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin rolü, İstanbul Sözleşmesi, ulusal ve yerel politikalarla, kadına yönelik şiddetin sona erdirilmesi konuları ele alınacak.

Sosyalist Enternasyonal Konsey toplantısı, "Hak ettiğimiz bir dünya için ya hep beraber ya hiçbirimiz - Değerler ve dayanışma temelinde küresel bir vizyon" ana başlığıyla yapılacak. 24-25 Mayıs'ta düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'nda "Dijital Dünyada Demokrasinin Korunması", "Şiddet ve Çatışmalara Karşı Sivillerin Korunması", "Küresel Kalkınmanın Çoklu Krizleri ve Afrika'dan Latin Amerika'ya Etkileri" başlıklı üç oturum düzenlenecek.

İspanya Başbakanı ve liderler geliyor

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekte olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel 23 Mayıs'ta, Sosyalist Enternasyonal Başkanı ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve dünya solunun önde gelen liderleriyle Başkanlık Divanı Toplantısı'nda bir araya gelecek. 24 Mayıs Cumartesi günü, aynı zamanda uzun yıllar Enternasyonal'de görev yapmış Dominikli siyasetçi Pena Gomez onuruna verilen ödüller sahiplerini bulacak. Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı, 25 Mayıs'ta Özgür Özel'in kapanış konuşmasıyla sona erecek.

Kaynak: ANKA / Güncel
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