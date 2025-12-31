CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan yeni yıl mesajı

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, yeni yıl mesajı yayımladı.

Coşkun, mesajında, vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış dileyen Coşkun, şunları kaydetti:

"İnsanların ötekileştirilmediği, hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği, herkesin birbirinin yaşam şekline saygı duyduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, kavgalardan, savaşlardan uzak, insanlığa barış, huzur, kardeşlik, refah ve mutluluk getiren bir yıl olmasını diliyorum. 2026 yılının demokrasi, adalet ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği, Sivasımıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve güzel gelişmeler getiren, umutların büyüdüğü bir yıl olmasını diliyorum."