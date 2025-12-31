Haberler

CHP Sivas İl Başkanı Coşkun'dan yeni yıl mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yılmaz Coşkun, yeni yıl mesajında sağlık, huzur ve barış diledi. 2026 yılının demokrasi ve dayanışma duygularını güçlendireceğini vurguladı.

CHP Sivas İl Başkanı Yılmaz Coşkun, yeni yıl mesajı yayımladı.

Coşkun, mesajında, vatandaşların yeni yılını tebrik etti.

Tüm insanlığa sağlık, huzur ve barış dileyen Coşkun, şunları kaydetti:

"İnsanların ötekileştirilmediği, hak ve özgürlüklerinin ihlal edilmediği, herkesin birbirinin yaşam şekline saygı duyduğu, sevgi ve hoşgörünün hakim olduğu, kavgalardan, savaşlardan uzak, insanlığa barış, huzur, kardeşlik, refah ve mutluluk getiren bir yıl olmasını diliyorum. 2026 yılının demokrasi, adalet ve dayanışma duygularının daha da güçlendiği, Sivasımıza, ülkemize ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve güzel gelişmeler getiren, umutların büyüdüğü bir yıl olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Çetin Karaçoban - Güncel
Artvin'de çığ düştü: 3 çoban çığ altında kaldı

3 çoban çığ altında kaldı! Ekipler bölgeye gidiyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj

Tahliye olan gazeteci Fatih Altaylı'dan ilk mesaj
İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz

İş yerine girmek için bekleyen kadına akılalmaz taciz
ABD'nin California eyaletinde dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu

Dağda yürüyüşe çıkan 3 kişi ölü bulundu
Sinan Burhan'dan canlı yayına damga vuran sözler: Bir teknik direktörün ismi bu soruşturmada geçecek

Sinan Burhan'dan Türk futbolunda bomba etkisi yaratacak iddia
112'ye gelen çağrılar 'pes' dedirtti: Elon Musk ile görüşüp Mars'a gitmek istedi

112'ye gelen çağrı "pes" dedirtti: Ünlü milyarderle görüşmek istedi
İtirafçı olan Mehmet Akif Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi

İtirafçı olan Ersoy tahliye edilecek mi? Savcılık kararını verdi