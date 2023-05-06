CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı
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ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.
CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı
ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.
CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel