Üye Girişi
Haberi Paylaş
CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı

CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı

Güncel Haberler

ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

CHP seçim otobüsü köprüye sıkıştı

ANKARA'da köprüye sıkışan CHP seçim otobüsü, lastiklerinin havası indirilerek kurtarıldı.

CHP'nin Ankara'da seçim çalışmalarında kullandığı otobüsün üst kısmı, Çankaya ilçesinde bulunan Sıhhiye Köprüsü'ne sıkıştı. Otobüs, köprüde bir süre mahsur kaldı. Otobüs, lastiklerinin havasının indirilmesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ankara Seçim Sonuçları
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title