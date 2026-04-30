CHP Pm Üyesi Adem: "Tarım Kredi Genel Müdürü Aydın'ın Açıklamaları Kamuoyunu Yanıltıcı Niteliktedir"

(ANKARA) - CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Tarım Kredi Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın "Biz faaliyet zararı etmiyoruz" açıklamasına tepki göstererek, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yaptığı açıklamalar, eksik ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Tarım Kredi gibi kritik bir kurumun başındaki ismin sorumluluğu, gerçekleri gizlemek değil, açıkça ortaya koymak ve çözüm üretmektir" ifadelerini kullandı.

CHP Parti Meclisi (PM) Üyesi Erhan Adem, Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın kurumun zarar ettiğine yönelik eleştirilere verdiği "Biz faaliyet zararı etmiyoruz. Biz bir grubuz ve bu grubun konsolide bilançosuna bakmak gerekir. Stoklarımızı doğru yönetiyoruz. Bir şirketin güçlü olup olmadığını nereden anlarsınız, öz kaynaklarından. Öz kaynağı yüzde 45 artırmışız" şeklindeki yanıta tepki gösterdi.

"Şirketlerle kooperatif yapısını bilinçli şekilde birbirine karıştırıldı"

Aydın'ın bu açıklamasının kamuoyunu yanıltıcı nitelikte olduğunu savunan Adem, "Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın'ın yandaş gazetecilerle gerçekleştirdiği toplantıda yaptığı açıklamalar, ne yazık ki gerçeklerden uzak, eksik ve kamuoyunu yanıltıcı niteliktedir. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin yapısı ve işleyişi, ilgili mevzuatla açıkça tanımlanmıştır. Kooperatifler ve bölge birlikleri ayrı ayrı tüzel kişiliğe sahiptir ve her biri kendi mali sonuçlarından sorumludur. Bu çerçevede, kooperatiflerin zararlarının farklı yapılar üzerinden örtülmesi ya da konsolide edilerek olduğundan farklı gösterilmesi mümkün değildir. Ticaret Kanunu'na tabi şirketlerle kooperatif yapısını bilinçli şekilde birbirine karıştırmak, çiftçiyi ve kamuoyunu yanıltmaktan başka bir anlam taşımamaktadır" diye konuştu.

Kar zarar hesabında esas alınması gereken raporun, Tarım Kredi Merkez Birliği'nin faaliyet raporu olduğunu belirten Adem, "Bu raporun şeffaf biçimde kamuoyuyla paylaşılmamış olması, zaten başlı başına ciddi bir sorun olarak karşımızda durmaktadır. Şeffaflıktan uzak bu yaklaşım, kurumun gerçek mali durumuna dair soru işaretlerini daha da artırmaktadır" dedi.

"Çiftçi borç yükü ve belirsizlik içinde üretim yapmaya çalışıyor"

Basın toplantısının, "içerikten yoksun, sorunları çözmek yerine üzerini örtmeye yönelik bir çaba izlenimi" verdiğini savunan Adem, "Sayın Genel Müdür'ün açıklamalarında ne çiftçinin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dair somut bir tespit, ne de üretimi artırmaya yönelik gerçekçi bir hedef ya da çözüm önerisi yer almaktadır. Bugün Türkiye'de çiftçi artan maliyetler, borç yükü ve belirsizlik içinde üretim yapmaya çalışmaktadır. Böyle bir dönemde, Tarım Kredi gibi kritik bir kurumun başındaki ismin sorumluluğu, gerçekleri gizlemek değil, açıkça ortaya koymak ve çözüm üretmektir" değerlendirmesini yaptı.

CHP iktidarında, Tarım Kredi'nin şeffaf ve hesap verilebilir şekilde yeniden yapılandırılacağını belirten Adem, "Kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığını sormaya, çiftçinin hakkını savunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA