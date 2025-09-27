CHP Pm Toplantısı... Mevcut Myk'da Değişiklik Olmadı

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından oluşan Parti Meclis'i (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. PM'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) belirlendi. Mevcut MYK'da değişiklik olmadı.

CHP'nin "Darbeye ve Kayyıma Hayır" sloganıyla 21 Eylül'de düzenlenen 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından Parti Meclis (PM) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde toplandı. PM'de MYK belirlendi. CHP Lideri Özel'in mevcut MYK'sında değişiklik olmadı.

Buna göre, MYK'da şu isimler yer aldı:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka, Halkla İlişkiler ve Medyayla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer Şengel, Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Adalet Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Ticaret Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Meryem Gül Çiftci Binici, İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Dışişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevgi Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, Sağlık Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz."

Özel: "Bundan sonra daha çok parti programını anlatacağız"

Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özel PM'de, son PM toplantısından bugüne Türkiye gündemine ilişkin değerlendirme ve partiyi ilgilendiren gelişmelerle ilgili sunum yaptı. Özel, "Bundan sonra daha çok parti programını anlatacağız" mesajı verdi. CHP Lideri Özel, "Mücadele sürerken bir de toplumun sorunlarına çözüm önerilerini de birlikte götüreceğiz" dedi.

PM'de ayrıca TBMM'nin 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama yılı da gündemdeydi. PM'de TBMM'nin yeni yasama yılının açılışında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşacağı Genel Kurul'a katılmama kararı alındı.