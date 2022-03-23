CHP Parti Sözcüsü Öztrak, "Türkiye'de Ekonominin Durumu" çalıştayında konuştu

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, "Türkiye'nin özellikle bu pandemiden sonra ortaya çıkan konjonktürde çok önemli avantajları var. Demografik fırsat penceremiz halen açık ve eğer gelişmeleri doğru okursak hızla orta gelir tuzağından çıkarız." dedi.

Öztrak, Sosyal Demokrasi Derneğinin bir otelde düzenlediği "Türkiye'de Ekonominin Durumu: Krizden Buhrana" başlıklı ekonomi çalıştayına katıldı.

Öztrak, burada yaptığı sunumda, bazı ekonomi verilerine değinerek ülkenin ekonomisinin 10 yıldır patinaj yaptığını iddia etti. Türkiye'nin 2023 hedeflerini anımsatan Öztrak, şöyle devam etti:

"Bu iktidar Onuncu Kalkınma Planı'nda belli hedefleri taahhüt etti. '2023 yılında milli geliri 2 trilyon dolar yapacağım.' Son yayınlanan orta vadeli programda 925 milyar dolarda kalacak. Sapma yüzde 53. Kişi başı gelir 25 bin dolardı, '10 bin dolarda kalacak' diyorlar ve sapma yüzde 57, ihracat 500 milyar dolar olacaktı. Şimdi ancak 242 milyar dolar olacak ve sapma yüzde 51. Bütün bu rakamlar ekonominin hiç iyi idare edilmediğini açık seçik ortaya koyuyor."

Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşına "dolarize edilmiş bir ekonomi" ile yakalandığını ifade eden Öztrak, "Rusya-Ukrayna arasındaki savaş her geçen gün tırmanıyor ve dünyaya sirayet edecekmiş gibi bir izlenim var. Bütün bunlara rağmen Hazine ve Maliye Bakanı çıkıyor, 'Bu iş artık dibe vurdu, bundan sonra hep iyileşecek' diyor. Bunun daha çok dibi var." değerlendirmesinde bulundu.

Kamu-özel iş birliği projelerine verilen garantilerin olağanüstü yüksek olduğunu ve hiçbir hesapta gözükmediğini iddia eden Öztrak, "2021-2045 yılları arasında kamu-özel işbirliği projelerine verilen garantilerin toplamı 153 milyar dolar." dedi.

"Bölgedeki en önemli tedarik üssü oluruz"

Öztrak, ekonomiyi sıcak parayla şişiren değil üreterek verimlilikle zenginleştiren bir büyüme stratejisine ihtiyaç bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Sorunlarımız var, çok kötü yönetiliyoruz, ülke çok kırılgan hale geldi, dışarıdan gelecek her rüzgar bizi son derece olumsuz yönde etkiliyor. Ama Türkiye'nin özellikle bu pandemiden sonra ortaya çıkan konjonktürde çok önemli avantajları da var. Türkiye'den 4,5 saatlik uçuş mesafesinde 58 ülkeye ulaşabiliyoruz. 1,5 milyar nüfusa mal satabiliyoruz. 22 trilyon dolarlık bir pazara erişebiliyoruz. Demografik fırsat penceremiz halen açık. Genç nüfus avantajımız var ama artık zaman giderek daralıyor. Biz eğer gelişmeleri doğru okursak hızla orta gelir tuzağından çıkarız. AB'nin refah seviyesine yakınsarız. AB'nin de Balkanları filan bir yana bırakın bölgedeki en önemli tedarik üssü oluruz. Refah ve demokrasi endekslerinde de süratle yukarılara tırmanırız."