Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu

Güncel Haberler

Görevlilerin platformu düzeltme çalışmaları Basın mensuplarının platformdan ayrılması ANKARA - CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Görevlilerin platformu düzeltme çalışmaları

Basın mensuplarının platformdan ayrılması

ANKARA - CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu.

Kaynak: AA / Müjdat Genç - Güncel

Cumhuriyet Halk Partisi Fırtına Güncel Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title