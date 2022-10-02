CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu Güncel Haberler Görevlilerin platformu düzeltme çalışmaları Basın mensuplarının platformdan ayrılması ANKARA - CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Görevlilerin platformu düzeltme çalışmaları Basın mensuplarının platformdan ayrılması ANKARA - CHP önünde basın mensupları için kurulan platformun çatısı şiddetli fırtına nedeniyle uçtu. Güncel Kaynak: AA / Müjdat Genç Cumhuriyet Halk Partisi Fırtına Güncel Haberler

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