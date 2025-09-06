CHP, Olağanüstü Kurultay Kararını Açıkladı

(ANKARA) - CHP olağanüstü kurultay kararı aldı. Karara ilişkin açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, "Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır." dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açakılama ile CHP'nin 21 Eylül'de olağanüstü kutultayını gerçekleştireceğini belirtti. Çiftci açıklamasında şunları kaydetti:

"Partimize yönelik kuşatmaya karşın delegelerimizin imzasıyla 21 Eylül 2025 tarihinde olağanüstü kurultayımızı gerçekleştireceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi, 102 yıllık köklü tarihi boyunca her türlü baskıya, engellemeye ve müdahaleye rağmen halk iradesini savunmuş; demokrasiden, hukuk devletinden ve özgürlüklerden asla taviz vermemiştir.

Bu olağanüstü kurultay, yalnızca partimizin geleceğini değil; aynı zamanda Türkiye'de çok sesliliğe, çoğulculuğa ve demokratik siyasete duyulan inancı da yeniden ortaya koyacaktır. Delegelerimizin iradesiyle alınan bu karar, iktidarın tüm müdahale girişimlerine karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin dimdik ayakta olduğunun en güçlü kanıtıdır."