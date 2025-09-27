CHP Oğuzlar İlçe Başkanlığı Kongresi Gerçekleşti

Haberler

CHP Oğuzlar İlçe Başkanlığının 39. Olağan Kongresi, Oğuzlar Belediyesi Düğün Salonunda yapıldı. Mevcut başkan Talip Karadeniz, tek listeyle girdiği seçimde, 47 delegenin 37'sinin oyunu alarak yeniden başkan seçildi.

CHP Oğuzlar İlçe Başkanlığının 39. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Oğuzlar Belediyesi Düğün Salonunda düzenlenen kongrede, divan heyetinin oluşturulmasının ardından CHP Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz açılış konuşmasını yaptı.

Tek liste ile gidilen seçimde yeniden aday olan mevcut başkan Talip Karadeniz, kongreye katılan 47 delegeden 37'sinin oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Seçimde 10 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak: AA / Emir Yunus Basmacı - Güncel
