CHP'nin Facebook ve Instagram Hesapları Devredildi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin resmi Facebook ve Instagram hesaplarının yönetimi, istinafın kararıyla tedbiren CHP Genel Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ekibine geçti.

Her iki sosyal medya hesabından da, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye için tertemiz bir başlangıcın arifesinde Genel Merkezimizde düzenlenen Halkla Bayramlaşma Programı'nda yurttaşlarımıza seslendi" paylaşımı yapıldı.

Kaynak: ANKA