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CHP'nin Sembolü Kedi Şero, Defnedildi

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CHP Genel Merkezi'nin inşaatında doğan ve 20 yıl boyunca burada yaşayan Şero, ölümünün ardından CHP Genel Merkezi bahçesine defnedildi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şero'yu anarak hayvan haklarına olan duyarlılıkları üzerine konuştu.

(ANKARA) - CHP Genel Merkezi'nin inşaatında dünyaya gelen ve 20 yıldır Genel Merkez binasında yaşayan CHP'nin kedisi Şero, ölümünün ardından CHP Genel Merkezi'nin bahçesine defnedildi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2004 yılında CHP Genel Merkez binasının inşaatında dünyaya gelen ve bugüne kadar Genel Merkez binasında yaşamını sürdüren CHP'nin kedisi Şero'nun defin törenine katıldı.

Şero'nun mezarı başında konuşan Özel, şunları söyledi:

"Şero, bu partinin sembol isimlerinden bir tanesiydi. Genel Merkez'in ilk inşaatı yapılırken, 20 yıl önce Şero burada şantiye sırasında doğmuş. Şero, hep genel başkanlarla çalışırdı. Deniz Bey'in ve Kemal Bey'in odasına giderdi. Maalesef ömrünün 8-9 ayı veteriner kliniğinde geçti. Burada olduğu az sayıda sağlıklı zamanda, birkaç kez odayı dolaşıp bakmıştı. Tarkan hocadan edindiğimiz bilgiye göre bu yaşa kadar bir kedinin yaşaması çok mutlu olmasına ve iyi bakılmasına bağlı. İlk haberi Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na verdim vefatıyla ilgili. O da üzüldü. Kemal Bey de güzel şeyler anlattı onunla ilgili. Sadece bir kedi olmanın ötesinde CHP'nin hayvan haklarına saygısının, hayvanseverliğinin, hayvanseverlerle dayanışmasının da bir sembolüydü."

CHP'nin Sembolü Kedi Şero, Defnedildi
Kaynak: ANKA / Güncel

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