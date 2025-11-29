CHP'nin 39. Olağan Kurultayı Başladı

(ANKARA) - CHP'nin "Şimdi İktidar Zamanı" sloganıyla düzenlediği 39'uncu Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçimi gündemli ikinci gün başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel saat 09.55'te kurultay salonuna geldi.

CHP'nin Ankara Spor Salonu'nda yapılan 39'uncu Olağan Kurultayı için sabahın erken saatlerinden itibaren salona gelmeye başlayan partililer seyircilere ayrılan bölümü doldurdu. Saat 10.00'da başlayacağı ilan edilen kurultayda Genel Başkan Özgür Özel'in salonu selamlaması ve konuşması için kürsüye çıkması bekleniyor. Sabah saatlerinde salondaki atmosfer ANKA objektiflerine yansıdı.