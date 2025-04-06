CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı Başladı

Haber : İleyda ÖZMEN - Kamera: Eylem Ladin DEĞER

(ANKARA) - CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "İktidara yürüyüşümüz sürüyordu, bu da iktidara yürüyüşümüzün bir başka adımı olacak" dedi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı "İrade Milletindir" temasıyla saat 10.00'da Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde başladı.

Kurultay öncesi ANKA Haber Ajansı'na konuşan CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, "Güzel bir gün olacak inşallah. İktidara yürüyüşümüz sürüyordu, bu da iktidara yürüyüşümüzün bir başka adımı olacak. Burada birlik, beraberlik, dayanışma içerisinde hep birlikte ayrılacağız. Dileğimiz bu." ifadelerini kullandı.