CHP'nin 102. Kuruluş Yıl Dönümü Hanönü'nde Törenle Kutlandı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde CHP'nin 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören yapıldı.

Atatürk Meydanı'nda CHP İlçe Başkanı Hasan Özcan tarafından Atatürk Büstü'ne çelenk konuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardandan Özcan tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı.