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CHP Myk Toplandı

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CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi toplantısı ise saat 14.00'te yapılacak. Gündemde disiplin sevkleri, görevden almalar ve kurultay takvimi var.

(ANKARA) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Parti Meclisi toplantısı ise saat 14.00'te yapılacak.

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandı. Toplantının ardından saat 14.00'te Parti Meclisi (PM) toplantısı yapılacak. Toplantıların gündemleri arasında, bölgede ve ülkedeki son gelişmeler, son dönemde CHP'de yaşanan gelişmeler, il disiplin kurullarının durumu, kurultay takvimi çalışmaları yer alıyor. Toplantılarda ayrıca bazı parti üyeleri hakkında disipline sevk kararının alınması, bazı il başkanlıkları hakkında görevden almalar ve yeni atamalar yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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