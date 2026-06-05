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CHP Myk Kılıçdaroğlu'nun Başkanlığında İkinci Kez Toplandı

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İstinaf kararı sonrası belirlenen CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez toplandı. Gündemde grup toplantısı, diyalog heyeti ve ihraç kararlarının iptali var.

(ANKARA) - İstinaf kararı sonrası belirlenen CHP MYK, Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında ikinci kez Genel Merkez'de toplandı. Alınan bilgilere göre toplantının gündeminde salı günü yapılacak grup toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti ve YDK'dan MYK gönderilen ihraç kararlarının iptali talebi yer alıyor. Parti Sözcüsü Müslim Sarı saat 15.30'da MYK'ya ilişkin açıklama yapacak.

İstinaf kararı sonrası belirlenen CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ikinci kez Genel Merkez'de toplandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki toplantıda, Salı günü yapılacak CHP Grup Toplantısı, kurulması planlanan diyalog heyeti, 4-5 Kasım 2023 sonrası yapılan ihraçların iptal edilmesine ilişkin Yüksek Disiplin Kurulu'nun (YDK) MYK'ya yolladığı yazının ve yeni yol haritasının gündeme geleceği öğrenildi.

MYK üyelerinin kendi alanlarına dair sunumlar yapması beklenirken, Parti Sözcüsü Müslim Sarı MYK'ya ilişkin saat 15.30'da açıklama yapacak.

KILIÇDAROĞLU'NDAN GRUP TOPLANTISI SORUSUNA YANIT

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde konutundan ayrılırken gazetecilerin "Grup toplantısında sizi göreceğiz değil mi?" sorusuna, "Elbette" yanıtını verdi.

Kaynak: ANKA
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