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CHP Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'daki işletme saldırıları hakkında soru önergesi verdi

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CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya soru önergesi verdi. Elçi, saldırıların faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmaların aşamasını sordu.

(ANKARA)- CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin TBMM'ye soru önergesi verdi. Elçi, konuya ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, "Saldırıların fail/faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar ne aşamadadır" diye sordu.

CHP İstanbul Milletvekili Türkan Elçi, Diyarbakır'da işletmelere yönelik düzenlenen saldırılara ilişkin İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın cevaplaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Elçi önergesinde şu değerlendirmeyi yaptı:

"Diyarbakır ilimizde her geçen gün bir yenisine şahit olduğumuz işletmelere yönelik silahlı, bombalı ve şiddet içeren saldırılar, ilimizde ticari ve gündelik hayatı ciddi bir biçimde etkilemektedir. İşletmelere yapılan saldırıların ilki 9 Haziran 2024 tarihinde Kayapınar ilçesinde bir dans okulunun düzenlediği etkinliğe 50 kişilik bir grubun saldırmasıyla başlamış ardından sırayla 22 Haziran'da Burger King ve Starbucks şubelerine, 11 Temmuz'da Karga ve Hewş adlı kafelere, 25 Ağustos'ta Hewş kafeye saldırılar gerçekleştirilmiştir. Ancak yalnızca ulusal basına yansıyan saldırıların yanı sıra Diyarbakır'da pek çok işletme müşterilerin giyim tarzı gerekçe gösterilerek önce tehdit edilmekte, tehditlere direnenlere saldırı düzenlenirken, kimi işletmeler de tehditlerden dolayı faaliyetlerine son vermektedirler.

"Saldırıları gerçekleştiren grupların aynı yaşam tarzını paylaşıyor"

Diyarbakır'da yaşam tarzı gerekçe gösterilerek sistematik, planlı ve programlı bir biçimde saldırıların gerçekleştiği, saldırıları gerçekleştiren grupların aynı yaşam tarzını ve dünya görüşünü paylaştığı görülmektedir. Saldırıların ardında yatan politik, ekonomik, sosyal ve güvenlik boyutlarının araştırılmaması, saldırıyı planlayan kişi veya gruplara alan açmakta ve vatandaşlar, işletmeler sadece ekonomik değil, hayati risklerle de karşı karşıya kalmaktadır. Adli ve idari makamların konuyu yeterince araştırmaması ve münferit olaylar olarak görmesi, ileride kentte yaşanması muhtemel saldırıların da önünü açmaktadır."

"Tehdit edilen işletmelere yönelik önlemler alınmış mıdır"

Elçi, İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya  şu soruları yöneltti:

"Diyarbakır'da son altı ay içinde meydana gelen, bakanlığınız nezdinde işleme alınan işletme saldırısı vakalarının sayısı nedir? Bu saldırılar hangi bölgelerde yoğunlaşmaktadır?

Tehdit edilen işletmelere yönelik önlemler alınmış mıdır? Tehdit veya saldırılardan sonra kapatılan işletme sayısı kaçtır?

Gerek kapatılan ve gerekse böyle bir ortamda faaliyetlerine devam etmeye çalışan işletme sahiplerinin ve çalışanlarının maruz kaldığı zararların tespiti için bir çalışma yapılmış mıdır?

Saldırıların fail/faillerinin bulunması ve adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen soruşturmalar ne aşamadadır?

İşletmelerin güvenliğini artırmak ve benzer olayların tekrarını önlemek amacıyla ne tür önlemler alınmaktadır?

Göz altına alınanlar hakkında yapılan incelemelerde şüphelilerin herhangi bir yasa dışı örgütle bağlantıları tespit edilmiş midir?"

Kaynak: ANKA / Güncel

İçişleri Bakanı Milletvekili Türkan Elçi Diyarbakır İstanbul Güvenlik Politika Güncel

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