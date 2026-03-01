Haberler

Okan Konuralp'ten Kenan Şener'in Gözaltına Alınmasına Tepki: Basın Özgürlüğüne Yönelik Baskı Politikalarının Yeni Bir Aşamasıdır

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasını eleştirerek, sürecin basın özgürlüğüne yönelik baskıları artırdığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konuralp sürecin, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınması, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşamasıdır. Meslektaşım Kenan Şener'in 'fişlemelere' dayalı bir dezenformasyon kampanyasına konu edilmesi ise basın adına utanç vericidir."

Şener, yalnızca 'turkuaz' basın kartı sahibi bir gazeteci değil; aynı zamanda basın kartı komisyonunda görev yapan, mesleki itibarı ve emeği tartışmasız bir isimdir. Buna rağmen kendisiyle birlikte, değerli eşinin emeğine kadar uzanan, nefret suçuna varacak düzeydeki dil kullanılması; hukuki değil siyasi bir yaklaşımın göstergesidir. Gazeteciliği kriminalize etmeye çalışmak, hakikatten duyulan rahatsızlığın itirafıdır. Gazetecilik suç değildir. Hakikat fişlenemez."

Kaynak: ANKA
Pentagon: İran'ın saldırılarında 3 ABD askeri öldü

İran saldırısı sonrası ABD ilk zayiatı açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu

Bir ilimizin camilerinde Hamaney için Kur'an-ı Kerim okundu
Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti! Hem de namaz uygulamasına

Saldırı öncesi İran'da milyonlarca kişiye aynı mesaj gitti
Çin ve Rusya, Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti

İki müttefik Hamaney'in öldürülmesi sonrası harekete geçti
Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki Mossad ile ilgili ifadelerini paylaşıyor

Herkes Ahmedinejat'ın geçmişteki bu sözlerini paylaşıyor
İran'ın füze saldırıları turistleri korkuttu, ağlayarak izlediler

İngiliz turistler İran füzelerini ağlayarak izledi
İran, ABD'yi vurmak için ilk kez Fattah-2 hipersonik füzelerini kullandı

İlk kez kullandılar! Bu silah savaşın seyrini değiştirecek