Okan Konuralp'ten Kenan Şener'in Gözaltına Alınmasına Tepki: Basın Özgürlüğüne Yönelik Baskı Politikalarının Yeni Bir Aşamasıdır

(ANKARA) - CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ile Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Konuralp sürecin, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşaması olduğunu ifade etti.

Konuralp, ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener ve Koza TV çalışanlarının gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Konuralp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"ANKA Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Kenan Şener, Koza TV muhabiri Sergen Ölçer ve Koza TV Genel Müdürü Mehlika Bilen'in gözaltına alınması, basın özgürlüğüne yönelik baskı politikalarının yeni bir aşamasıdır. Meslektaşım Kenan Şener'in 'fişlemelere' dayalı bir dezenformasyon kampanyasına konu edilmesi ise basın adına utanç vericidir."

Şener, yalnızca 'turkuaz' basın kartı sahibi bir gazeteci değil; aynı zamanda basın kartı komisyonunda görev yapan, mesleki itibarı ve emeği tartışmasız bir isimdir. Buna rağmen kendisiyle birlikte, değerli eşinin emeğine kadar uzanan, nefret suçuna varacak düzeydeki dil kullanılması; hukuki değil siyasi bir yaklaşımın göstergesidir. Gazeteciliği kriminalize etmeye çalışmak, hakikatten duyulan rahatsızlığın itirafıdır. Gazetecilik suç değildir. Hakikat fişlenemez."

