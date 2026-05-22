CHP'nin Ysk'ya "Mutlak Butlan" Başvurusundan: "Kongre ve Kurultaylarda Yapılan Seçimler ve Düzenlenen Mazbatalar Geçerli, Yetki Ysk'da"

(ANKARA) - CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'na ilişkin verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na başvurdu. Başvuruda, kararın "madden ve hukuken uygulanamaz" olduğu ifade edilerek, 2025 yılında yapılan olağanüstü kurultay ve kongreler sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi.

CHP, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin 21 Mayıs 2026 tarihli ve CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı hakkında verdiği "mutlak butlan ve ihtiyati tedbir" kararına karşı Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz dilekçesi sundu.

Edinilen bilgilere göre başvuruda, söz konusu kararın "madden ve hukuken icrasının imkansız" olduğu belirtilerek, 2025 yılında yapılan kurultay ve kongrelerde seçilen yöneticilere verilen mazbataların geçerliliğinin tespiti talep edildi.

Dilekçede; 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı, 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, 19 Ekim 2025 tarihli CHP İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ile 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılan 39. Olağan Kurultay sonucunda düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun tespiti istendi.

"YSK KESİN KARARA BAĞLAMA YETKİSİNE SAHİP"

Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin "ihtiyati tedbir" kararının uygulanabilir nitelikte olmadığı savunuldu. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun (HMK) 391 ve 393'üncü maddelerine atıf yapılarak, hukuk mahkemelerince verilen "ihtiyati tedbir" kararlarının icra merciinin icra daireleri olduğu belirtildi.

Siyasi parti kongre ve kurultaylarında yapılan seçimlerin ilçe seçim kurullarının gözetiminde yapıldığı vurgulanan dilekçede, bu alanda HMK ve İcra İflas Kanunu hükümlerinin değil, Siyasi Partiler Kanunu hükümlerinin uygulanacağı ifade edildi.

CHP'nin dilekçesinde, Anayasa'nın 79'uncu maddesine göre seçimlerin genel yönetim ve denetiminin seçim kurullarına ait olduğu hatırlatıldı. YSK'nın seçimlerin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapma, yaptırma ve seçim konularındaki itirazları kesin karara bağlama yetkisine sahip olduğu kaydedilen başvuruda, YSK'nın daha önce İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin İstanbul il kongresi ve ilçe kongrelerine ilişkin tedbir kararları karşısında verdiği "tam kanunsuzluk" kararları da hatırlatıldı. CHP, YSK'nın yalnızca ilçe kongreleri bakımından değil, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve İstanbul 39. Olağan İl Kongresi bakımından da kongrelerin devamına karar verdiğini hatırlattı.

"MAHKEME, MAZBATALARI İPTAL EDEMEZ"

Dilekçede, delegelerin ortak gündemli imzasıyla yapılan olağanüstü kongre ve kurultay başvurularının "yenilik doğurucu inşai irade" niteliğinde olduğu belirtilerek, Anayasa Mahkemesi'nin olağanüstü kongre çağrısının parti yönetimini bağlayan hukuki sonuç doğurduğuna ilişkin kararına yer verildi.

Bu kapsamda, 21 Eylül 2025 tarihli CHP 22. Olağanüstü Kurultayı ile 24 Eylül 2025 tarihli İstanbul Olağanüstü İl Kongresi'nin YSK kararları doğrultusunda yapıldığı, seçimlerin ilçe seçim kurulları gözetiminde gerçekleştirildiği ve seçilen kişilerin ilçe seçim kurullarınca düzenlenen mazbatalarla göreve başladığı ifade edildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:

"Ankara Bölge Adliye Mahkemesi kararı, seçim yargısı gözetiminde yapılmış ve ilçe seçim kurullarınca kesinleştirilmiş seçimleri ve mazbataları yok saymaktadır. Ancak Anayasa'nın 79. maddesi uyarınca, 22. Olağanüstü Kurultay, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi, İstanbul 39. Olağan İl Kongresi ve 39. Olağan Kurultay'da yapılan seçimlerin iptali mümkün değildir; bu kurultay ve kongreler sonucunda verilen mazbatalar iptal edilemez."

"İHTİYATİ TEDBİR KARARI, SEÇİM KURULLARININ GÖREV ALANINA MÜDAHALE"

Dilekçede, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin ihtiyati tedbir kararının seçim kurullarının görev alanına müdahale ettiği ve madden-hukuken uygulanamaz nitelikte olduğu görüşünü yer verildi.

CHP, YSK'dan Anayasa'nın 79'uncu maddesinden kaynaklanan "tam kanunsuzluk" yetkisi kapsamında ilgili kongre ve kurultaylarda yapılan seçimlerin ve düzenlenen mazbataların geçerli olduğunun, bu süreçlerde seçilen kişilerin görevlerine devam ettiğinin tespitine karar verilmesi talep etti.

Kaynak: ANKA