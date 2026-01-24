Haberler

Özgür Özel'den Polis Müdahalesinde Yaralanan Celal Fırat'a Geçmiş Olsun Telefonu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti'nin İstanbul'daki yürüyüşüne polis müdahalesi sırasında yaralanan Celal Fırat'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Dem Parti'nin İstanbul'da düzenlediği yürüyüşe polis müdahalesi sırasında yaralanan İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DEM Parti'nin Suriye'nin kuzeyinde yaşanan gelişmelere tepki göstermek amacıyla İstanbul'da gerçekleştirdiği yürüyüşe polis ekipleri mudahale etti. Müdahale sırasında yaralanan DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, hastaneye kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özel, yaralanan İstanbul Milletvekili Celal Fırat'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

