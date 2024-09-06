CHP Lideri Özgür Özel ve Eski Genel Başkanlar İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı'na katıldı

(ANKARA) - CHP Lideri Özgür Özel, eski Genel Başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı"na gitti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Genel Başkanlarımız Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile birlikte İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayımıza gidiyoruz" ifadelerini kullandı.