Haberler

Özgür Özel'den Ümit Erkol'un Tutuklanmasına Tepki: Karar, Partimize Yönelen Saldırılardan Bağımsız Değildir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasının partilerine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti. Adaletin yok sayıldığı bir kara günü yaşandığını ifade eden Özel, hukukun savunulmaya devam edeceğini vurguladı.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki göstererek, "Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz" dedi.

CHP lideri Özel, sosyal medya hesabından CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un tutuklanmasına tepki gösterdi. Özel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Adaletin yok sayıldığı bir kara günü daha yaşıyoruz. Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, yıllar önce İzmir'de bir kooperatifin yönetim kurulunda yer aldığı için tutuklandı. İmza yetkisi bile yoktu. Herkes biliyor ki Ümit Erkol, CHP Ankara İl Başkanı olmasaydı, tutuklanmayacaktı. Verilen karar, partimize yönelen saldırılardan bağımsız değildir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar biz adaleti, hukuku ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Mücadeleyi veren millettir, galibi de millet olacaktır!"

Kaynak: ANKA
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

