CHP Lideri Özgür Özel, Türkan Saylan'ı Anarken İdeallerine Sahip Çıkacaklarını Vurguladı

CHP Lideri Özgür Özel, Türkan Saylan'ı Anarken İdeallerine Sahip Çıkacaklarını Vurguladı
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 16. ölüm yıl dönümünde, onun eğitim ve kadın hakları konusundaki mücadelesini hatırladı ve Saylan'ın bıraktığı ideallere sahip çıkacaklarını ifade etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan; Cumhuriyet'in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan'ı, vefatının 16'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği ideallerine, hedeflerine ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne sahip çıkmaya, destek olmaya, yan yana koşmaya hiç durmadan devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 16'ncı ölüm yılı dolayısıyla X hesbaından paylaşım yaptı. Özel'in paylaşımı şöyle:

"Ömrünü kız çocuklarının eğitimine, kadın haklarına ve bilime adayan; Cumhuriyet'in izinden hiç ayrılmayan Türkan Saylan'ı, vefatının 16'ncı yılında saygı ve rahmetle anıyorum. Bizlere emanet ettiği ideallerine, hedeflerine ve kurucusu olduğu Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne sahip çıkmaya, destek olmaya, yan yana koşmaya hiç durmadan devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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