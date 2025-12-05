Özgür Özel, Hp Genel Başkanı Kudret Özersay ile Görüştü

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile bir araya geldi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve beraberindeki heyetle CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Görüşmede CHP Lideri Özel'e Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel eşlik etti.