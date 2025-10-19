Haberler

CHP Lideri Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığını Kazanan Tufan Erhürman'ı Kutladı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan CTP lideri Tufan Erhürman'ı tebrik etti. Özel, seçim sonuçlarının Kıbrıs Türk halkının milli iradesinin bir göstergesi olduğunu belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum." ifadesini kullandı.

Özel, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) cumhurbaşkanı seçimine ilişkin açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Özel, şunları kaydetti:

"KKTC'de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini, gayriresmi sonuçlara göre yüzde 62,80 oy oranı ile kazanan, kardeş partimiz CTP'nin lideri, çok değerli dostum Sayın Tufan Erhürman'ı yürekten kutluyorum. Kıbrıs Türk Halkı bu seçimde yalnızca Sayın Erhürman'ı seçmekle kalmamış, aynı zamanda KKTC demokrasisine ve milli iradeye, kendi çıkarları için dışarıdan müdahale eden, tuttuğu tarafın propagandasını yapmak adına adaya adeta çıkarma yapan zihniyete de cevabını vermiştir.

Son olarak, Ankara'da sadece ülkemizin dış politika görgüsünü değil, hukuku da açıkça hiçe sayan, desteklediği adaya kazandırmak için her türlü kara propagandaya başvuran, bu saatlerde dahi seçim sonuçlarına yönelik hazımsızlığını sosyal medyadan duyuranlar da dileriz Kıbrıs Türkünün mesajını doğru anlamıştır."

Özel, Erhürman'ın, devlet ile ilişkiler noktasında ortaya koyduğu "serin kanlı, yapıcı dili" de önemsediğini belirterek, "Yarın güzel ve yepyeni yeni bir güne uyanacak KKTC'de herkesin umut ve mutluluğunu paylaşıyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Merve Yıldızalp Yormaz - Güncel
