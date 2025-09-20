CHP Lideri Özgür Özel, Düğün Törenine Katıldı

(İSTANBUL) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan'ın düğün törenine katıldı.

Özgür Özel, İstanbul'da CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in oğlu Lütfü Gökberk Zeybek ile İzem Armağan'ın düğün törenine katıldı. Genç çiftin nikah şahitliğini yapan CHP lideri Özel, Zeybek ve Armağan ailelerine hayırlı olsun dileklerini iletti.