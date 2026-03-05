Haberler

Özgür Özel'den İspanya Başbakanı Sanchez'e Destek Mesajı

Güncelleme:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e, ABD ve İsrail'in politikalarına karşı duruşunu kutlayarak destek mesajı gönderdi.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e hitaben yaptığı açıklamada, ABD ve İsrail'in saldırgan politikalarına karşı sergilediği tutumu nedeniyle Sanchez'i tebrik etti ve Trump yönetiminin tehditlerine karşı dayanışma mesajı verdi.

CHP Genel Başkanı Özel, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e yönelik bir mesaj yayımlayarak uluslararası gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili dostum Pedro, ABD ve İsrail'in saldırganlığına karşı gösterdiğiniz onurlu duruşu kutluyoruz. Bu tutumunuz, Türkiye ve İspanya'yı daha da yakınlaştırdı. Trump yönetiminin tüm tehditlerine karşı yanınızdayız! Un abrazo fraternal." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
