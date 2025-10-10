CHP Lideri Özgür Özel'den Gazze İçin Uluslararası Barış Komisyonu Önerisi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve barış sürecinin yakından takip edilmesi için Sosyalist Enternasyonal (SE) bünyesinde oluşturulacak bir komisyonun görevlendirilmesini istedi.

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcılarından olan Özel, başkanlığını 2022 yılından bu yana İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in yürüttüğü SE'nin Madrid'deki merkez binasında düzenlediği Prezidyum Toplantısı'nda konuştu.

Basına kapalı düzenlenen toplantıya ilişkin CHP'den yapılan yazılı açıklamaya göre Özel, şunları kaydetti:

"Gazze'de tam iki yıldır insanlık tarihinin gelmiş geçmiş en korkunç soykırımlarından biri yaşanmaktadır. Geldiğimiz aşamada bizi tatmin etmese de Filistin yönetiminin de kabul ettiği ateşkes anlaşmasından memnuniyet duyuyoruz. Bizim bu anlaşmaya verdiğimiz onay, bir zamanlar Aliya İzetbegoviç'in dediği gibi, 'Kötü bir barış, süren bir savaştan daha iyidir' görüşüyle uyumlu bir onaydır. Çekincemiz ise, (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu'ya 'savaş kahramanı' diyerek, İsrail'in soykırım politikalarını destekleyen, Gazze'nin tamamen boşaltılması gerektiğini bile açıkça savunabilmiş (ABD Başkanı Donald) Trump yönetimine olan güvensizliğimizdir."

Önceliğin, "yapılan ateşkes anlaşmasına tam olarak uyulması ve insani yardımların acilen bölgeye ulaştırılması" olduğunu vurgulayan Özel, "Sonunda iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için önemli bir çaba sarf etmek gerekmektedir." diye ekledi.

"Uluslararası toplumun barış baskısının, İsrail ve Amerika yönetiminin üzerinde olmaya devam etmesi gerektiğini" kaydeden Özel, "Sosyalist Enternasyonal bünyesinde oluşturulacak bir komisyon, ateşkes ve barış sürecini yakından takip etmelidir. Bu komisyon, müzakere edilen planın, Gazze'yi modern bir koloniye değil, iki devletli çözüme götürmesine katkı sağlamalıdır." önerisinde bulundu.