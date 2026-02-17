Haberler

Özgür Özel'den Juventus'u 5-2 Mağlup Eden Galatasaray'a Tebrik Mesajı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın Juventus'u 5-2'lik skorla mağlup etmesinin ardından tebrik mesajı yayımladı ve rövanş maçında başarılı olmalarını umduğunu belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Galatasaray'ın Juventus karşısında aldığı 5-2'lik galibiyet sonrası tebrik mesajı yayımladı.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tebrikler Galatasaray! Nefes nefese izlediğimiz maçta, İtalyan ekibi Juventus'u 5-2 mağlup eden Galatasarayımızı kutluyorum. Haftaya İtalya'da oynanacak rövanş maçında Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseleceğimize yürekten inanıyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
İtalya'ya çok avantajlı gidiyoruz! Galatasaray, Juventus'u Ali Sami Yen cehenneminden çıkarmadı

Galatasaray, Juventus'u cehennemden çıkarmadı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
Arkadaşının ısrarıyla açtığı banka hesabı başına bela oldu

Arkadaşının ısrarını kıramadı, mahkeme "hapis" dedi
Haaretz: İsrailli firmalar, 'araba istihbaratı' teknolojisini geliştirerek araçları casus haline getiriyor

İsrail'in yeni yöntemi akılalmaz! O araçlarla neler yapıyorlar neler
Al Nassr'ın Brezilyalı kadın futbolcusu Kathellen Sousa, Müslüman oldu

Al Nassr'ın yıldız ismi Müslüman oldu
Erzurum'da mezarlıkta poşete sarılı cenin bulundu

Mezarlıkta dehşete düşüren manzara
17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk kuyumcu soygunu

Silah, maske, biber gazı... 17 yaşındaki üç çocuktan milyonluk soygun
Mahsun J dizisi sona erdi

Hayranları merak içindeydi! Beklenen açıklamayı yaptı