CHP Lideri Özel'den Gazeteci Alican Uludağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki:  Bağımsız Gazetecilerin Yanında Durmaya Devam Edeceğiz

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazeteci Alican Uludağ'ın sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmasına tepki göstererek, gözaltı kararını "hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkası" olarak nitelendirdi.

Özgür Özel, gazeteci Alican Uludağ'ın gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazeteci Alican Uludağ'ın gazetecilik faaliyeti sınırlarındaki sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınması hukuksuzluk zincirinin yeni bir halkasıdır. Alican Uludağ'ı evinden, küçük çocuklarının gözü önünde, kıyafetlerini bile değiştirmesine müsaade etmeden alıp götürmek, zorbalıktır! Alican Uludağ serbest bırakılmalıdır. Biz, medya özgürlüğünü ve en temel insan haklarını savunmaya, bağımsız gazetecilerin yanında durmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA