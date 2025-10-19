CHP Lideri Özgür Özel, Aliya İzzetbegoviç’i Vefatının 22. Yılında Andı

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 22'nci yılında anarak "…'Ve her şey bittiğinde hatırlayacağımız şey; düşmanlarımızın sözleri değil, dostlarımızın sessizliği olacaktır.' Aliya İzzetbegoviç, düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi. Tarihin en karanlık dönemlerinde, insanlık onuruna ve barış idealine adanmış mücadelesiyle iz bıraktı" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'i vefatının 22'nci yılında andı. Özel, şunları kaydetti:

