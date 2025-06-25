CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve gazeteci Fatih Altaylı Silivri'de ziyaret etti. Özel, ziyaret sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

ÖZEL: HİÇ KİMSEYİ BUTLAN OLACAK BİR POZİSYONA ALLAH DÜŞÜRMESİN

CHP lideri Özel, kurultay davasında "mutlak kararı" çıkması halinde eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partinin başına geçeceği iddialarına ilişkin konuştu. Özel, şunları söyledi: "Önemli olan milletin gönlünde butlan olmamak. Bir siyaset yaparsın, sana en en en güvendikleri butlan kararını çıkarsınlar, milletin gönlünde başında taç olursun. Öyle bir iş yaparsın, milletin gönlünde butlan olursun. Hiç kimseyi partililerin ve milletin gönlünde butlan olacak bir pozisyona Allah düşürmesin."

30 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan CHP kurultay davası öncesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile CHP Parti Meclisi üyesi Engin Özkoç, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etmişti.

KILIÇDAROĞLU'NA DİKKAT ÇEKEN TEKLİF

Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında 3 ismin Kılıçdaroğlu'na 'mutlak butlan ve kayyuma karşı' destek açıklaması yapmasını teklif ettiğini ifade etmişti.

"KAYYUMA MI BIRAKAYIM?"

Kılıçdaroğlu ise bu teklife "Böyle bir açıklama yapamam. Umarım, mutlak butlan çıkmaz ama olursa da partimi kayyuma terk edemem. Ben kabul etmesem kayyum gelecek. Kayyuma mı bırakayım? Karardan sonra Özel ile oturur, konuşuruz" yanıtını vermişti.