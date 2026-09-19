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CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'da Yiğit Acar ve Tuğçe Doğan'ın nikah şahidi oldu

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikahında şahitlik yaptı. CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki düğün töreninde Yiğit Acar ve Tuğçe Doğan çiftinin nikah şahidi oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Yiğit Acar ile Tuğçe Doğan'ın nikah şahitliğini yaptı.

CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, İstanbul'da düzenlenen düğün töreninde, Yiğit ve Tuğçe çiftinin nikah şahidi oldu.

Kaynak: AA
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