CHP'li Zeybek'ten Hüseyin Kocabıyık'a Geçmiş Olsun Mesajı

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, 2 yıl 5 ay hapis cezası alarak tahliye edilen eski AK Parti Milletvekili Hüseyin Kocabıyık için geçmiş olsun mesajı paylaştı.

Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın, ceza almasına rağmen tahliye edildiğini öğrendim. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Düşünce ve ifade özgürlüğünün tam anlamıyla güvence altına alındığı, hukuk devleti ilkesinin güçlenmesi umuduyla sürecin adil biçimde sonuçlanmasını temenni ediyorum." ifadesini kullandı.