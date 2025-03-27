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CHP'li Zeybek'ten RTÜK Cezalarına Sert Tepki

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, RTÜK'ün televizyon kanallarına verdiği para cezası ve yayın durdurma kararlarına karşı çıkarak, bu uygulamaların demokrasiyi tehdit ettiğini belirtti.

(ANKARA)- Radyo Televizyon Üst Kurulunun'nun (RTÜK) televizyon kanallarına vermiş olduğu cezalara tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Bu kararlar, demokrasimizin nefes borusunu sıkıştırıyor, çok sesliliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Lisans iptaline varan gözdağıyla, halkın haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

RTÜK, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik soruşturma sırasındaki yayınları nedeniyle SZC TV'ye 10 gün yayın durdurma, Halk TV ve Tele 1'e yüzde 5 para cezası ve 5 kez program durdurma cezası verdi.

Ayrıca yayınlarda eleştiri sınırının aşıldığı gerekçesiyle, NOW TV'ye yüzde 2, SZC TV, Halk TV ve Tele1'e yüzde 3'er para cezasına hükmedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, RTÜK'ün cezalarına tepki göstererek sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Ekranları Karartarak Gerçeği Gizleyemezsiniz. RTÜK eliyle Sözcü TV, Halk TV, Tele 1 ve NOW TV'ye verilen ekran karartma, program durdurma ve para cezaları halkın ekonomi, adalet gibi başlıca sorunlarını yok mu edecek? Bu kararlar, demokrasimizin nefes borusunu sıkıştırıyor, çok sesliliği ortadan kaldırmaya çalışıyor. Lisans iptaline varan gözdağıyla, halkın haber alma hakkını engelleyemeyeceksiniz."

Kaynak: ANKA / Güncel
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