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Gökan Zeybek'ten Ara Seçim Değerlendirmesi: Seçmen Sayısındaki Artış Cevap Bekleyen Sorudur

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CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 6 beldedeki ara seçimlerde seçmen sayısının 4.275'ten 10.791'e yükseldiğini belirterek, bu sıra dışı artışın nasıl gerçekleştiğinin sorgulanması gerektiğini ifade etti.

(ANKARA) - CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 6 beldedeki ara seçimlere ilişkin yaptığı değerlendirmede, 2024 yerel seçimlerinde 4 bin 275 olan toplam seçmen sayısının, 6 Mayıs 2026 itibarıyla 10 bin 791'e yükseldiğini belirterek, "Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, bugün 6 beldede gerçekleştirilen ara seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"6 beldemizde halkımız sandığa gitti, iradesini ortaya koydu. Oy kullanan tüm yurttaşlarımıza teşekkür ediyor, demokrasiye sahip çıkan her bir hemşehrimizi saygıyla selamlıyoruz. Ancak bu seçim süreciyle ilgili değinmemiz gerek önemli noktalar var. Aşağıda paylaştığım nüfus hareketleri tablosu, seçim sürecinde yaşanan olağan dışı değişimleri açıkça ortaya koyuyor. 2024 Yerel Seçimlerinde bu 6 beldede toplam seçmen sayısı 4.275 iken, 6 Mayıs 2026 itibarıyla bu sayı 10.791'e yükselmiştir. Yalnızca iki yıl içerisinde seçmen sayısındaki artış 6.516 kişiye ulaşmıştır."

Bu sıra dışı değişimin nasıl gerçekleştiği, cevap bekleyen en önemli sorulardan biridir. Ne yazık ki bazı beldelerimizde kaymakamlar devletin tarafsızlığını temsil etmek yerine sahada siyasi bir aktör gibi davranmıştır. Nüfus müdürlükleri üzerinden başka beldelerden seçmen taşınmasına ilişkin ciddi iddialar ortaya çıkmıştır. Seçim kurulları yapılan itirazları dikkate almamıştır. Bu şartlar altında çıkan sonuç 'milli irade' ise milli irade diyoruz. Yaşananları kayda geçiriyor, kamu vicdanının takdirine bırakıyoruz."

Kaynak: ANKA
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