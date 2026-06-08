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Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı

Filyos Çayı'na düşen CHP İl Başkan Yardımcısı Erten için arama çalışması başlatıldı
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Karabük'te CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten, Filyos Çayı kenarında ayağının kayması sonucu suya düşerek akıntıya kapıldı ve kayboldu. Arama çalışmaları başlatıldı.

KARABÜK'te düştüğü Filyos Çayı'nda akıntıya kapılıp, kaybolan CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in (72) bulunması için arama çalışması başlattı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Pirinçlik-Çakırlar mahalleleri yakınında meydana geldi. Yenice ilçesinden Karabük istikametine seyreden CHP İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten'in içinde bulunduğu 78 ACD 559 plakalı otomobil, yol kenarında mola verdi. Araçtan inen Erten, Filyos Çayı kenarında durduğu sırada ayağı kayması sonucu suya düştü. Akıntıya kapılan Erten, suda kayboldu. Erten'in beraberindekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Erten'i bulmak için arama çalışması başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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