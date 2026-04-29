CHP'den Libya uçağı ve İsrail jeti iddiası

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025’te Ankara’da düşen Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağa ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, Libya uçağı ile aynı aprona yönlendirilen İsrail jetinin 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını öne sürerek, DHMİ’ye ait kameraların olay günü çalışmadığını iddia etti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen Libya Genelkurmay Başkanını taşıyan uçağa ilişkin yeni iddialar gündeme getirdi. Yavuzyılmaz, Libya uçağı ile aynı aprona yönlendirilen İsrail jetinin 1 saat 41 dakika boyunca aynı alanda kaldığını öne sürerek, DHMİ'ye ait kameraların olay günü çalışmadığını iddia etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 23 Aralık 2025'te Ankara'da düşen Libya uçağına ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu. Yavuzyılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Düşen Libya uçağı, şüpheli İsrail jeti ve kayıp kamera kayıtları! 23 Aralık 2025 tarihinde Ankara'da düşen, Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan jetin Esenboğa Havalimanı'nda park halindeyken, aynı aprona (5 No'lu aprona) yönlendirilen İsrail jetiyle bir arada kaldığı 1 saat 41 dakikanın; DHMİ tarafından kamerayla izlenmesi ve kaydedilmesi gerekiyordu. Ancak 5 No'lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını anlık olarak izlemesi ve kaydetmesi gereken DHMİ'ye ait kameraların, uçağın düştüğü gün çalışmadığını tespit ettik."

Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'na sesleniyorum! Bu karanlık sürece ortak değilseniz, uçağın düştüğü gün, bu kameraların neden çalışmadığını derhal açıklarsınız. Eğer olay günü, 5 No'lu aprondaki bu iki uçağın park pozisyonlarını gören DHMİ'ye ait kameraların çalıştığını iddia ediyorsanız; Derhal söz konusu 1 saat 41 dakikalık videoyu yayınlarsınız! İlla, bu iki uçağın aynı aprondaki park pozisyonunu gören, 1 saat 41 dakikalık, özel bir şirkete ait güvenlik kamerası görüntülerini biz mi yayınlayayım?

Ayrıca tüm bu süreçlerde ihmal ve iştiraki olan DHMİ Genel Müdürlüğü yönetiminin; Genel Müdür yardımcılarından Fatih Çakmak ve Havalimanlarındaki güvenlikten sorumlu Mustafa Akkaya'nın adeta ödüllendirilerek; DHMİ yönetim kurulundaki görev sürelerinin 24 Nisan 2026'da Cumhurbaşkanı Kararı'yla uzatıldığını tespit ettik. Bu neyin ödülüdür? Çalışmayan kameraların mı? Gizlenen kanıtların mı? Cumhurbaşkanı, Ulaştırma Bakanı, İçişleri Bakanı ve Dışişleri Bakanına kritik bir soru daha... Siz!

Normalde yabancı devlet yetkililerini taşıyan uçaklar ana apron olan ve VİP terminaline en yakın 1 No'lu aprona park ettirildiği halde; Libya Genel Kurmay Başkanını taşıyan uçak 1 No'lu apron yerine 5 No'lu aprona park ettirilirken, ertesi gün, aynı aprona şüpheli bir İsrail jeti yönlendirilirken, Libya uçağının mürettebatı oteldeyken, İsrail jeti içindekilerle birlikte 1 saat 41 dakika boyunca Libya uçağıyla baş başa bırakılırken, tüm bunlar olurken burayı gören kameraların çalışmadığını biliyordunuz, öyle değil mi?"

Kaynak: ANKA
ABD İran'dan 35 kuruluş ve kişiyi yaptırım listesine aldı

Ateşkes var ama İran'a darbeyi başka yerden vurdu
Rusya'da Ukrayna'nın vurduğu petrol rafinerisindeki yangın devam ediyor

Piyasaların uykularını kaçıracak saldırı! Görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Ormanlık alanda parçalanmış ceset bulundu

Ormanlık alandan gelen kötü kokunun altından vahşet çıktı
CHP lideri Özel'den İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'ye tebrik: Kendilerini kutluyorum

İşte CHP lideri Özel'in parti grubunda tebrik ettiği bakan
Aracını satarken plakalığın içinde büyü kağıtları buldu

Aracını satarken plakalığın içinde buldu, araştırınca şoke oldu
Adem Soytekin'den mahkemeye damga vuran itiraf: Rüşvet başkanım rüşvet

İmamoğlu davasında mahkemeye damga vuran "rüşvet" itirafı
Trump'tan Merz'e 'İran' salvosu: Ne konuştuğunu bilmiyor

Trump'tan Avrupa'nın dev ülkesinin liderine ağır sözler
İşte Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi

İşte Milyonların hayallerini çalan Ederson'un yeni adresi