CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Ülkeyi Sürüklediği Uçurum Karşısında, Maaşlara Ara Zam Yapılması Şarttır

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, hükümete ara zam çağrısında bulunarak, "Hükümetin ekonomi politikası ülkedeki fakirliği toplumun geniş kesimlerine yayarak adeta normalleştiriyor. Her gün icat edilen yeni vergilerle, katlanan faturalarla, artan kiralarla vatandaşlarımıza yaşama şansı dahi bırakmıyor. AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır. Hemen şimdi, maaşlara ara zam yapılması şarttır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi. Yavuzyılmaz, emekli, memur ve asgari ücretliye verilen zamların şimdiden eridiğine dikkat çekerek, "Bu tablo karşısında sessiz kalmak, halkın ekmeğinin çalınmasına ortak olmaktır" ifadelerini kullandı.

Hükümete, ara zam yapması çağrısında bulunan Yavuzyılmaz'ın açıklaması şöyle:

"TÜİK'in makyajlı enflasyon rakamlarında bile enflasyon beklentilerin üzerinde gerçekleşerek aylık bazda yüzde 4,18 yıllık bazda yüzde 32,37 olarak gerçekleşti. Ev ve iş yerleri için kira artış oranı yüzde 32,43 olarak netleşti. Böylelikle yılın ilk 4 ayında enflasyon oranı yüzde 14,64 oldu."

Açıklanan enflasyon rakamlarına bakıldığında memurların yılbaşında aldığı yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı şimdiden eridi bitti. Asgari ücret 4 ayda 4 bin 110 lira, en düşük emekli aylığı 2 bin 928 lira eksildi. Yüzde 32,37'lik yıllık enflasyon, Ocak ayında asgari ücretliye verilen yüzde 27'lik artışı çoktan yuttu.

Hükümetin ekonomi politikası ülkedeki fakirliği toplumun geniş kesimlerine yayarak adeta normalleştiriyor. TÜİK verileriyle gerçekler arasındaki uçurum derinleşiyor. Her gün icat edilen yeni vergilerle, katlanan faturalarla, artan kiralarla vatandaşlarımıza yaşama şansı dahi bırakmıyor. Halkın cebindeki son kuruşları eksiliyor, borç yükü artıyor. Bu tablo karşısında sessiz kalmak, halkın ekmeğinin çalınmasına ortak olmaktır. Veriler net, hesap ortada. AKP'nin ülkeyi sürüklediği uçurum karşısında, artık kimsenin yılın ikinci yarısını bekleme lüksü kalmamıştır. Hemen şimdi, maaşlara ara zam yapılması şarttır."

Kaynak: ANKA