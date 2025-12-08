CHP'li Yanıkömeroğlu, Organize Suç Örgütlerinin Araştırılmasına İlişkin Önerge Verdi

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, organize suç örgütleri, çeteler ve mafya yapılanmalarının yaygınlaştığını ve suç oranlarının arttığını belirterek, konunun tüm yönleriyle araştırılması, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu Meclis araştırması önergesinde yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, siber dolandırıcılık, gasp, dolandırıcılık, haraç kesme, cinayet ve silahlı saldırı gibi çok sayıda ağır suça karışan grupların mensuplarının yaş ortalamalarının düşük olmasının dikkat çektiğini vurguladı. Özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklemelerinin endişe yarattığını belirten Yanıkömeroğlu, kolay para kazanma vaadiyle, tehdit, korku ve baskı yoluyla ya da dijital ortamlar üzerinden kandırılarak suça sürüklenen özellikle 18 yaş altı çocukların cinayet ve gasp gibi ağır suçlarda kullanıldığını kaydetti.

"Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık suçlarından işlem yapılmıştır"

TÜİK'in "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri 2024 Raporu"na göre, suça sürüklenen çocuk sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 arttığı belirten Yanıkömeroğlu, "Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına ise tehdit suçlarından işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, önergesinde, konunun tüm yönleriyle araştırılması; önlenmesi ve etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle sosyal politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.