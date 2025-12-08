Haberler

CHP'li Yanıkömeroğlu, Organize Suç Örgütlerinin Araştırılmasına İlişkin Önerge Verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, organize suç örgütleri ve çocukların suça sürüklenmesiyle ilgili Meclis araştırması önergesi verdi. Suç oranlarının arttığını belirten Yanıkömeroğlu, önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasını talep etti.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, organize suç örgütleri, çeteler ve mafya yapılanmalarının yaygınlaştığını ve suç oranlarının arttığını belirterek, konunun tüm yönleriyle araştırılması, gerekli düzenlemelerin yapılması amacıyla Meclis araştırması önergesi verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, TBMM Başkanlığı'na sunduğu Meclis araştırması önergesinde yasa dışı bahis, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, silah kaçakçılığı, siber dolandırıcılık, gasp, dolandırıcılık, haraç kesme, cinayet ve silahlı saldırı gibi çok sayıda ağır suça karışan grupların mensuplarının yaş ortalamalarının düşük olmasının dikkat çektiğini vurguladı. Özellikle çocukların ve gençlerin suça sürüklemelerinin endişe yarattığını belirten Yanıkömeroğlu, kolay para kazanma vaadiyle, tehdit, korku ve baskı yoluyla ya da dijital ortamlar üzerinden kandırılarak suça sürüklenen özellikle 18 yaş altı çocukların cinayet ve gasp gibi ağır suçlarda kullanıldığını kaydetti.

"Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık suçlarından işlem yapılmıştır"

TÜİK'in "Güvenlik Birimine Gelen veya Getirilen Çocuk İstatistikleri 2024 Raporu"na göre, suça sürüklenen çocuk sayısının bir önceki yıla kıyasla yüzde 13 arttığı belirten Yanıkömeroğlu, "Suça sürüklenen çocukların yüzde 40,4'üne yaralama, yüzde 16,6'sına hırsızlık, yüzde 8,2'sine uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, satmak veya satın almak, yüzde 4,6'sına ise tehdit suçlarından işlem yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, önergesinde, konunun tüm yönleriyle araştırılması; önlenmesi ve etkin mücadele edilebilmesi için gerekli yasal düzenlemelerle sosyal politika önerilerinin geliştirilmesi amacıyla Meclis araştırması açılmasını istedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Zorbay Küçük'ün aralarında olduğu 10 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Oktay Kaynarca, yeni yatırımlarıyla gündemde

Ünlü oyuncu, hobisini yatırıma dönüştürmeye hazırlanıyor
Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak

Kabe'ye gidecekler dikkat! Bundan sonra yasak olacak
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Bahis soruşturmasında aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu 29 isim için tutuklama talebi

Futbol dünyasının ünlü isimleri için tutuklama talebi
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
title