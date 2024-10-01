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CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

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TBMM'de 2 aylık aranın ardından yeni yasama yılı başlarken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'na girdiği dakikalarda CHP'li vekillerin 5 yıl aradan sonra ilk kez ayağa kalktıkları görüldü. CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine ayağa kalkmalarını ancak alkışlamamalarını tebliğ ettiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın Meclis Genel Kurul'una girdiği dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

5 YIL SONRA BİR İLK

Yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, 5 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde ayakta karşıladı ancak alkışlamadı.

BAZI VEKİLLER MESAJA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine mesaj göndererek ayağa kalkmaları ancak Erdoğan'ı alkışlamamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.

CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

zırzop:

bu kafayla birlik olmaz, bırakın artık senin baskanın benım baskanım zihniyetini bugun o yarın siz obürgün başkası birlik dirlik zamanı

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Adil Basyigit:

Aaa b.o.p eşbaşkanı erdoğan İsrailin vadedilmiş topraklar hayaline muhalefet oldu sahi büyük ortadoğu projesi neydi arzu meud eşbaşkanı kim Yahudi cesaret madalyası alan kim Türkiyenin ortadoğuda bir görevi var diyen kim ben büyük ortadoğu eşbaşkanıyım diyen kim şimdi muhalefet olan kim harbi recep başka tayyip başka erdoğan başka birimi aklımda deli deli sorular.

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erkan yüksel:

ALKISLANCAK NEYI VARKI ALKISLASINLAR..DURUM ORTADA ..CIKARI OLANLAR ALKISLAR ANCAK..BIRDE MAKARNACILAR

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murat dural:

Meclisin Tasarruf tedbirleri gerekçesi ile Fes edilmesi lazım vekillerin yaptığı zarardan başka bir şey yaptığı yok.

38
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Cafer KILIÇ:

Meclisteki milletvekilleri halkın yararına bir şey yapmıyor hepsi boş yere maaş alıyorlar emekli milletvekilleri milletvekilleri ve eski milletvekillerinin maaşı öğretmen maaşı kadar olmalı ve aldıkları fazladan para faiziyle geri alınmalı

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Hasan Turk:

Sayin erdogan israilin planini aciklamis Mucahit erbakan bunu 20 yil.once dedi baska ne dedi hatirlayin. Uyanin artik israile destegi verdiginiz oylar belirledi.

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Erdinç erbay:

Neden kalktınız ki yanlış

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Akif:

helal olsun tarafsız ve partisiz cumhurbaşkanının karşısında ayağa kalkılmalıdır alkışlıyorum sayın vekilleri

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Mehmet Vatandaş:

Gündemi değiştirme, ucuz kahramanlık, Mehmetçik kanı ile oy devşirme çabaları. İsrail ülkesine yönelik tehdit unsurları bulunan yerlerde temizlik yapıyor Türkiye'yi hedef alacak kadar aptal değiller.

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Naci Büyükkal:

Halkın seçtiği Cumhurbaşkanına alkışlamayan CEHAPE, halkımıza saygısızlık yapmıştır.

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