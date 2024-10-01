CHP'li vekiller, Cumhurbaşkanı Erdoğan Meclis'e girerken ayağa kalktı ancak alkışlamadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 28. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'na katıldı. Erdoğan'ın Meclis Genel Kurul'una girdiği dakikalarda ise dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

5 YIL SONRA BİR İLK

Yeni yönetimiyle ilk defa yasama yılı açılışını gerçekleştirecek CHP, 5 yıl sonra ilk defa Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde ayakta karşıladı ancak alkışlamadı.

BAZI VEKİLLER MESAJA TEPKİ GÖSTERDİ

CHP yönetiminin gün içinde partili milletvekillerine mesaj göndererek ayağa kalkmaları ancak Erdoğan'ı alkışlamamaları yönünde talimat verdiği ortaya çıkmıştı. Bazı vekillerin ise bu mesaja karşı tepki gösterdiği ve açılış sırasında kuliste bekleyeceği belirtildi.