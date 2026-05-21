CHP Kurultayı'na İptal Kararı... CHP Muğla Milletvekili Uzun: "Chp'yi AKP Yargısına Teslim Etmeyeceğiz"

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP kurultayını iptal kararını eleştirerek, partiyi AKP yargısına teslim etmeyeceklerini ve Genel Başkan Özgür Özel'in yanında olacaklarını açıkladı.

Haber: Esma TURAN

(MUĞLA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin, CHP'nin 4-5 Kasım 2023'teki 38. Olağan Kurultayı'nı iptal kararını değerlendirirken, "Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP yargısına teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Uzun, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin kararının ardından sosyal medya hesabı üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Partimize dair verilen 'mutlak butlan' kararı vicdanen de ahlaken de hukuken de hükümsüzdür. Cumhuriyet Halk Partisi'ni AKP yargısına teslim etmeyeceğiz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA
