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CHP'li Uzgel'den İtalya Başbakanı Meloni'nin "İtalya'ya Türkiye Kaynaklı Göç Hareketi Sıfıra İndi" Açıklaması Nedeniyle Erdoğan'a Tepki

CHP'li Uzgel'den İtalya Başbakanı Meloni'nin
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CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "İtalya'ya Türkiye kaynaklı göç hareketi sıfıra indi." sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bir ülkenin itibarı ancak bu kadar ayağa düşürülebilirdi." diyerek tepki gösterdi.

(ANKARA) - CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin "İtalya'ya Türkiye kaynaklı göç hareketi sıfıra indi." sözleri üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Bir ülkenin itibarı ancak bu kadar ayağa düşürülebilirdi." diyerek tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuşan İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, "Göç konusunda da konuştuk. Türkiye kaynaklı göç sayısı sıfıra indi. Teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Meloni'nin bu sözleri üzerine CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Uzgel, "Bir ülkenin itibarı ancak bu kadar ayağa düşürülebilirdi. Biz bu sözün anlamını daha açık yazalım: 'Bizi sığınmacı yükünden kurtarıp, ülkenizi sığınmacı deposu haline getirdiğiniz için çok teşekkürler Erdoğan.' Türkiye böyle yönetilmeyi de, bu muameleyi de hak etmiyor." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
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