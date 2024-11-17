CHP'li Üyeler Zonguldak'ta Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

CHP Parti Meclisi üyeleri Hikmet Erbilgin ve Emin Umut Dikili, Zonguldak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Programları kapsamında CHP İl Başkanlığı'na gelen Erbilgin ve Dikili, burada partililerle görüştü.

Erbilgin, burada yaptığı açıklamada, vatandaşları dinlemek ve sorunlarını Türkiye gündemine taşımak için kente geldiklerini belirtti.

Yeni dönemde yapılacak ilk seçimde ülkeyi yönetmeye talip olduklarını anlatan Erbilgin, "Türkiye'nin sorunlarını aşmak, Türkiye'yi düzlüğe çıkarmak, bu memleketi dünyanın sayılı ülkelerinden yapabilmek için erken seçim çağrımızı yineliyoruz." ifadesini kullandı.

Daha sonra Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem'i ziyaret eden Erbilgin ve Dikili, şehrin sorunlarını ele aldı. Ardından esnaf ziyareti yapan meclis üyeleri, pazar yerinde vatandaşlarla sohbet etti.