Ümit Erkol'un Gözaltına Alınması... Ensar Aytekin: "Bu Yıldırma ve Suçlu Gösterme Adımlarına Hiçbir CHP'li Pabuç Bırakmadı, Bırakmaz"

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, "Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol, İzmir'de yürütülen soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alındı. Yargı üzerinden yaşanan bu itibarsızlaştırma hareketleri talimatla yapılan maksatlı eylemlerdir. İfadeye çağırdınız da Ankara İl Başkanı mı gelmedi? Kaçmaya mı kalktı? Bu yıldırma ve suçlu gösterme adımlarına hiçbir CHP'li pabuç bırakmadı, bırakmaz. Süreci yakından takip ediyoruz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Aytekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

