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CHP'li Bağcıoğlu'ndan 'Çiğli Ana Jet Üssü' Tepkisi: "Bir Askeri Birliğin Taşınması Stratejik Bir Karar ve Uygulamadır"

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CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Çiğli Ana Jet Üssü'nün taşınacağı yönündeki açıklamasına tepki göstererek, bu tür stratejik kararların bir ilçe başkanı tarafından duyurulmasını eleştirdi.

(ANKARA) - CHP'li emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı yönündeki açıklamasına "Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır" diye tepki gösterdi.

CHP üyesi emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, sosyal medya hesbabından yaptığı paylaşımda, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İsmail Ahmet Sözcüer'in "Çiğli Ana Jet Üssü ve Hava Okul Komutanlığı'nın Akhisar'a taşınacağı" yönündeki açıklamasına tepki gösterdi. Bağcıoğlu, Sözcüer'in açıklamalarını içeren bir haberi alıntıladığı paylaşımında şunları ifade etti:

"Bir askeri birliğin, özellikle bir hava üssü veya uçuş eğitim merkezinin taşınması stratejik bir karar ve uygulamadır. Bu konuda yorum veya açıklama yapmak, kamuoyunu bilgilendirmek bir siyasi parti ilçe başkanına mı kalmıştır! 103 yıllık Cumhuriyet, bin yıllık devlet aklını daha fazla yerle yeksan etmeyin."

Kaynak: ANKA
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