Haberler

CHP'li Taşcıer: Emekliye ve Çalışana 'Sabır' Tavsiye Edenlerin Ekonomi Programı Süründürmüyor, Öldürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, nisan ayı enflasyonuna ilişkin olarak, "Sarayın kağıt üzerindeki programı başka, pazardaki, marketteki, kiradaki gerçek başka. Milletin alım gücü erirken, ücretler daha yılın başında pul olurken, emekliye ve çalışana 'sabır' tavsiye edenlerin ekonomi programı süründürmüyor, öldürüyor" dedi.

(ANKARA) - CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, nisan ayı enflasyonuna ilişkin olarak, "Sarayın kağıt üzerindeki programı başka, pazardaki, marketteki, kiradaki gerçek başka. Milletin alım gücü erirken, ücretler daha yılın başında pul olurken, emekliye ve çalışana 'sabır' tavsiye edenlerin ekonomi programı süründürmüyor, öldürüyor" dedi.

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olduğunu hatırlatan Taşcıer, "Ücretliyi, emekliyi, yoksulu Şimşek gibi çarpan ekonomi programının 2026 için koyduğu %16 hedefi, daha yılın ilk dört ayında fiilen çöktü" dedi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Ocak, şubat, mart ve nisan toplamında enflasyon yaklaşık yüzde 14,63'e ulaştı.Yani iktidarın bütün yıl için millete vaat ettiği enflasyonun neredeyse tamamı, daha dört ayda emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin sofrasından alındı. Hedef başka, hayat başka. Sarayın kağıt üzerindeki programı başka, pazardaki, marketteki, kiradaki gerçek başka. Milletin alım gücü erirken, ücretler daha yılın başında pul olurken, emekliye ve çalışana 'sabır' tavsiye edenlerin ekonomi programı süründürmüyor, öldürüyor. Enflasyonla mücadele dedikleri şey, halkın gelirini baskılamak; faturayı yine emeğe çıkarmaktır."

Kaynak: ANKA
İran 'Savaş gemisi vuruldu' dedi, ABD yalanladı

İran "Savaş gemisi vuruldu" dedi, ABD'den jet yanıt geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Ayyüce Türkeş, kokoreç yemeye çakarlı konvoyuyla gitti

Milletin vekiline bakın! Çakarlı araçla kokoreç yemeye gidiyor
Mustafa Varank: Bana göre CHP'nin adayı Özgür Özel

"CHP'nin adayı o" diyerek isim verdi
Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar

Helikopterle timsah avı: İnsan yiyen canavarı nehirden böyle çıkardılar
Emniyet müdürü kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Görev yaptığı kentten telsiz anonsuyla ayrıldı

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı sanılandan daha fazlaymış

Arıların saldırdığı sürüde telef olan hayvan sayısı inanılmaz
Maçı anlatırken autotune kullandı, herkesin diline düştü

Görüntüdeki sesi duyanlar inanamıyor! Daha önce böylesi görülmedi