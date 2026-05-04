CHP'li Taşcıer: Emekliye ve Çalışana 'Sabır' Tavsiye Edenlerin Ekonomi Programı Süründürmüyor, Öldürüyor

(ANKARA) - CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, nisan ayı enflasyonuna ilişkin olarak, "Sarayın kağıt üzerindeki programı başka, pazardaki, marketteki, kiradaki gerçek başka. Milletin alım gücü erirken, ücretler daha yılın başında pul olurken, emekliye ve çalışana 'sabır' tavsiye edenlerin ekonomi programı süründürmüyor, öldürüyor" dedi.

CHP'nin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Politika Kurulu Başkanı Gamze Taşcıer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, nisan ayı enflasyonunu değerlendirdi.

TÜİK'in açıkladığı verilere göre nisan ayında enflasyonun aylık yüzde 4,18, yıllık ise yüzde 32,37 olduğunu hatırlatan Taşcıer, "Ücretliyi, emekliyi, yoksulu Şimşek gibi çarpan ekonomi programının 2026 için koyduğu %16 hedefi, daha yılın ilk dört ayında fiilen çöktü" dedi. Taşcıer, şunları kaydetti:

"Ocak, şubat, mart ve nisan toplamında enflasyon yaklaşık yüzde 14,63'e ulaştı.Yani iktidarın bütün yıl için millete vaat ettiği enflasyonun neredeyse tamamı, daha dört ayda emekçinin, emeklinin, dar gelirlinin sofrasından alındı. Hedef başka, hayat başka. Sarayın kağıt üzerindeki programı başka, pazardaki, marketteki, kiradaki gerçek başka. Milletin alım gücü erirken, ücretler daha yılın başında pul olurken, emekliye ve çalışana 'sabır' tavsiye edenlerin ekonomi programı süründürmüyor, öldürüyor. Enflasyonla mücadele dedikleri şey, halkın gelirini baskılamak; faturayı yine emeğe çıkarmaktır."

Kaynak: ANKA