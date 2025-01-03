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CHP'li Tanrıkulu: İmralı Görüşmeleri Şeffaf ve İyi Kurgulanmalı

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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da basın toplantısı düzenledi ve İmralı görüşmeleri hakkında şeffaflık ve doğru kurgulamanın önemine vurgu yaptı.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Diyarbakır'da basın mensupları ile bir araya geldi.

Tanrıkulu, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretine ilişkin, süreci yakından takip edeceklerini belirten Tanrıkulu, "Başladığı belirtilen görüşmelerin evrileceği bir süreç varsa bunun çok doğru bir biçimde kurgulanması, şeffaf olması ve neyin ne zaman ne kadar yapılacağı konusunda azami bir mutabakatın sağlanması lazım. Olası bir olumsuz gelişmenin yaratacağı travma, önceki süreçlerden daha ağır olmasın. Bu nedenle Diyarbakır'dan tarihi bir sorumlulukla bu uyarıyı yapmak istiyorum." dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili tutumunun açık olduğunu dile getiren Tanrıkulu, "Partimiz bu konuda yapıcı bir diyalogdan yana tutum sergilemektedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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