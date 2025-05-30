CHP’li Tanrıkulu'dan AK Parti'ye İnfaz Düzenlemesi Tepkisi

CHP’li Tanrıkulu'dan AK Parti'ye İnfaz Düzenlemesi Tepkisi
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CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AK Parti'ye infaz düzenlemesi teklifinin yarattığı infiali eleştirerek, cezaevlerinde hükümlü ve tutuklu sayısının 410 bine ulaştığını vurguladı. Tanrıkulu, adaletin sağlanması için müzakerelere açık olunması gerektiğini belirtti.

(ANKARA) - CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, " Ak Parti'ye çağrımdır; İnfaz düzenlemesi teklifiniz infial yaratıyor. Cezaevlerinde 410 bin civarında tutuklu ve hükümlü var. İnfaz düzenlemeleri, afla ilgili beklentiler çok özenli ve dikkatli konuşulması gereken meselelerdir. Ya konuşmayacaksınız, konuştuysanız da yapacaksınız." dedi.

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, infaz düzenlemesi üzerinden AK Parti'ye tepki gösterdi. Cezaevlerinde yaklaşık 410 bin tutuklu ve hükümlü bulunduğunu hatırlatan Tanrıkulu, yaratılan af beklentisinin toplumda ve cezaevlerinde derin bir huzursuzluk yarattığını söyledi.

Tanrıkulu, şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti'ye çağrımdır; İnfaz düzenlemesi teklifiniz infial yaratıyor. Cezaevlerinde 410 bin civarında tutuklu ve hükümlü var. Türkiye'de yargıya güven tarihin en dip seviyesinde. Hem hükümlü ve tutuklu yurttaşlarımız hem de adil yargılandıklarını, tutuklandıklarını veya hüküm aldıklarını düşünmüyor. İnfaz düzenlemeleri, afla ilgili beklentiler çok özenli ve dikkatli konuşulması gereken meselelerdir. Ya konuşmayacaksınız, konuştuysanız da yapacaksınız. İktidar partisinin yarattığı ve yerine getiremediği yanlış beklenti, cezavlerinde bulunan yurttaşlarımızı da huzursuz, gergin, bulundukları ortamı kendileri için çekilmez hale getirir. Dışarıda bulunan milyonlarca yakınları da tarif edilmesi güç derin acılar yaşarlar.

Adalet ve Kalkınma Partisi, siyasette müzakere etme, danışma teamülünü hem kendi içerisinde hem de muhalefetle uzun zamandan beri yitirdi. Komisyona sevk edilen bu yasa teklifi kesinlikle Türkiye'nin birinci partisi olan, ana muhalefet partisi CHP ile paylaşılmamıştır, görüşülmemiştir. Toplumda yaratılan beklenti nedeniyle büyük bir infial vardır. Adalet ve Kalkınma Partisine önerimiz; Komisyon görüşmelerinden önce adil, infazda eşitliği sağlayacak bir düzenlemenin bayramdan önce çıkması için müzakereye açık olması ve müzakereyi başlatmasıdır. Aksi halde yaratılan beklenti, infiali büyütecektir."

Kaynak: ANKA / Güncel
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