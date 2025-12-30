CHP'li Rızvanoğlu:  Akbelen'de Tapulu Arazilerdeki Zeytin Ağaçları Kesiliyor, İnsanlar Kendi Topraklarından Çevre Sürgününe Zorlanıyor

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Evrim Rızvanoğlu, Akbelen'de zeytin ağaçlarının kesildiğini belirterek tepkide bulundu.

Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Akbelen'de artık hukuk değil, zorbalık konuşuyor. Tapulu arazilerdeki zeytin ağaçları kesiliyor, insanlar kendi topraklarından çevre sürgününe zorlanıyor. Zeytin Kanunu açıkça çiğneniyor, mülkiyet hakkı yok sayılıyor. Bu, yalnızca doğaya değil, hukuka ve vatandaşın yaşam hakkına açık bir saldırıdır!" ifadesini kullandı.